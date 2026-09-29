$!Muere motociclista tras chocar en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de Costa Rica

CULIACÁN. _ Un adulto mayor, que se encuentra sin identificar, falleció la mañana de este martes tras chocar la motocicleta en que viajaba contra un automóvil sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica.

El percance se registró alrededor de las 8:30 horas en el kilómetro 166 de la autopista de cuota, en el tramo comprendido entre Costa Rica y El Melón de Quilá. La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika negra cuando colisionó contra un automóvil Hyundai i10 de modelo reciente.