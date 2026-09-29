$!Muere motociclista tras chocar en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de Costa Rica

CULIACÁN. _ Un adulto mayor, que se encuentra sin identificar, falleció la mañana de este martes tras chocar la motocicleta en que viajaba contra un automóvil sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica.
El percance se registró alrededor de las 8:30 horas en el kilómetro 166 de la autopista de cuota, en el tramo comprendido entre Costa Rica y El Melón de Quilá. La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika negra cuando colisionó contra un automóvil Hyundai i10 de modelo reciente.
De acuerdo con los datos recabados en el sitio, ambas unidades circulaban sobre la vía pavimentada cuando ocurrió el impacto por causas que aún investigan las autoridades. Tras el choque, el conductor de la motocicleta salió proyectado hacia la carpeta asfáltica, mientras que el automóvil terminó fuera del camino. La mujer que conducía el vehículo fue valorada por los cuerpos de rescate en el lugar.
Paramédicos asignados a la caseta de cobro de Costa Rica acudieron al sitio tras recibir el reporte de auxilio y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, acordonaron la zona para resguardar los vehículos involucrados y coordinar el tráfico vial. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes para integrar las investigaciones del caso y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.