$!Muere motociclista tras derrapar y chocar contra un árbol en Navolato

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo 28 de junio luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera La 50, al sur del municipio de Navolato.
El occiso fue identificado por familiares como Abraham, de entre 35 y 40 años de edad.
El percance fue reportado alrededor de las 18:00 horas, luego de que automovilistas alertaran al número de emergencias sobre un hombre accidentado a un costado de la carretera.
De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba por dicha vialidad cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad, salió del camino y terminó impactándose contra un árbol, a unos metros de la comunidad Campo Romero Lo de Jesús, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes y, al revisar al conductor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Más tarde, familiares de la víctima llegaron al sitio y realizaron la identificación ante las autoridades.
Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la motocicleta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa para las investigaciones correspondientes.