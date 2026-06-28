$!Muere motociclista tras derrapar y chocar contra un árbol en Navolato

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo 28 de junio luego de sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera La 50, al sur del municipio de Navolato.

El occiso fue identificado por familiares como Abraham, de entre 35 y 40 años de edad.

El percance fue reportado alrededor de las 18:00 horas, luego de que automovilistas alertaran al número de emergencias sobre un hombre accidentado a un costado de la carretera.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba por dicha vialidad cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad, salió del camino y terminó impactándose contra un árbol, a unos metros de la comunidad Campo Romero Lo de Jesús, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro.