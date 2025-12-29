$!Muere motociclista tras impactarse contra camión de personal en Los Mochis

De acuerdo con los peritajes iniciales recabados por Elementos de Tránsito Municipal, el percance ocurrió cuando un camión de transporte de personal circulaba hacia el sur sobre el bulevar Macario Gaxiola. Al llegar al cruce con la calle Obregón, el operador realizó una maniobra de viraje a la izquierda para incorporarse hacia el oriente, rumbo a la colonia Jiquilpan 2.

El fatal accidente se reportó al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 21:00 horas, en la intersección del bulevar Macario Gaxiola y la Avenida Álvaro Obregón, en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas.

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida de manera instantánea la noche de este lunes, luego de protagonizar un fuerte choque contra un camión de transporte de trabajadores en un concurrido crucero del sector poniente de la ciudad.

Fue en ese momento cuando la unidad de carga le cortó la circulación al motociclista, quien transitaba sobre el mismo bulevar pero en dirección opuesta, produciéndose un impacto frontal.

El chofer del camión permaneció en el lugar y declaró ante los agentes viales que no se percató de la presencia de la motocicleta hasta que sintió el golpe. Argumentó que el vehículo ligero circulaba presuntamente sin luces encendidas, lo que lo hizo invisible en la oscuridad de la noche al momento de cruzar el carril.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar auxilio, pero al revisar al afectado solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la fuerza del impacto contra el pavimento.

Hasta el cierre de esta edición, el fallecido permanece en calidad de desconocido. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika de color rojo con negro, de complexión regular, quien vestía pantalón de mezclilla azul y una chamarra color café.

El área fue acordonada con cinta amarilla para preservar las evidencias por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, en espera de los peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, quienes se encargarán de realizar las diligencias de ley correspondientes para esclarecer responsabilidades y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local.