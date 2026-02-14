$!Muere motociclista tras impactarse contra una camioneta que no respetó el alto, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un accidente de tránsito ocurrido en el primer cuadro de la ciudad cobró la vida de un joven de apenas 25 años de edad, durante el medio día de este sábado 14 de febrero, en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y la Calle Niños Héroes.
La víctima fue identificada en el lugar como Francisco Antonio “V”, quien tenía su domicilio en el Ejido 20 de Noviembre Nuevo.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar por agentes de Vialidad, el siniestro ocurrió cuando Francisco Antonio circulaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida Álvaro Obregón, con dirección de poniente a oriente.
Pero al llegar al cruce con la calle Niños Héroes en la esquina donde se ubican las oficinas del Sistema DIF Ahome, una camioneta tipo pick up, marca Ford, línea Ranger, color azul presuntamente no respetó el señalamiento de alto obligatorio, provocando que el motociclista se impactara violentamente contra la carrocería del vehículo, saliendo proyectado contra el pavimento.
Testigos en el lugar y el propio conductor de la camioneta, quien permaneció en el sitio, solicitaron auxilio inmediato al número de emergencias 911. En cuestión de minutos, paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA) arribaron al lugar del percance para brindar los primeros auxilios.
Lamentablemente, al revisar al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las contusiones sufridas. Siguiendo los protocolos, el cuerpo fue cubierto con una sábana azul a la espera de las autoridades ministeriales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área con cinta amarilla para preservar la escena, desviando el tráfico vehicular.
Posteriormente, peritos e investigadores de la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Zona Norte iniciaron el levantamiento de evidencias y mediciones para integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades sobre la omisión del alto.
Finalmente, personal de una casa funeraria local se encargó del levantamiento del cuerpo para trasladarlo y practicarle la necropsia de ley, antes de ser entregado a sus familiares.