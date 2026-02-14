$!Muere motociclista tras impactarse contra una camioneta que no respetó el alto, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un accidente de tránsito ocurrido en el primer cuadro de la ciudad cobró la vida de un joven de apenas 25 años de edad, durante el medio día de este sábado 14 de febrero, en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y la Calle Niños Héroes.

La víctima fue identificada en el lugar como Francisco Antonio “V”, quien tenía su domicilio en el Ejido 20 de Noviembre Nuevo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar por agentes de Vialidad, el siniestro ocurrió cuando Francisco Antonio circulaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida Álvaro Obregón, con dirección de poniente a oriente.

Pero al llegar al cruce con la calle Niños Héroes en la esquina donde se ubican las oficinas del Sistema DIF Ahome, una camioneta tipo pick up, marca Ford, línea Ranger, color azul presuntamente no respetó el señalamiento de alto obligatorio, provocando que el motociclista se impactara violentamente contra la carrocería del vehículo, saliendo proyectado contra el pavimento.