Muere motociclista tras impactarse en el puente José Limón de Culiacán

Un hombre que viajaba en una motocicleta BMW 310, perdió el control de la unidad y se estrelló contra el barandal de seguridad sobre el puente José Limón, al norte de Culiacán, falleciendo de manera instantánea por el fuerte golpe en la cabeza
Noroeste Redacción |
26/11/2025 09:46
Un motociclista no identificado falleció la noche de este martes al sufrir un percance vial sobre el puente José Limón, ubicado en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

El hombre, de identidad desconocida, circulaba en una motocicleta BMW 310 de color blanco con detalles azules y rojos. Por causas que aún se investigan, presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que la motocicleta impactara de lleno contra el barandal de protección del puente.

A causa de la colisión, el conductor salió disparado de la unidad e impactó su cabeza contra la cinta asfáltica, lo que le provocó la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Agentes de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio tras recibir el reporte de emergencia, donde confirmaron el deceso del conductor.

Personal de investigación acudió para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá hasta que sea identificado y reclamado por sus familiares.

