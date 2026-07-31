$!Muere motociclista tras ser arrollado en la México 15, en Los Mochis; conductor escapa

AHOME. _ Un motociclista perdió la vida durante los primeros minutos de este viernes 31 de julio, luego de ser embestido por un presunto vehículo de carga que se dio a la fuga sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Los Mochis.

El accidente se registró sobre los carriles de circulación de norte a sur, a aproximadamente 500 metros antes del distribuidor vial El Trébol, principal acceso a la ciudad.

Fueron automovilistas que transitaban por la rúa federal quienes alertaron al número de emergencias 911, tras observar a un hombre y una motocicleta tirados a un costado de la cinta asfáltica.

En atención al reporte, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones que sufrió tras el impacto.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron como primeros respondientes para acordonar el área, colocar señalamientos preventivos y desviar parcialmente la circulación, con el fin de evitar otro percance en ese tramo carretero.