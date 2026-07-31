$!Muere motociclista tras ser arrollado en la México 15, en Los Mochis; conductor escapa

AHOME. _ Un motociclista perdió la vida durante los primeros minutos de este viernes 31 de julio, luego de ser embestido por un presunto vehículo de carga que se dio a la fuga sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Los Mochis.
El accidente se registró sobre los carriles de circulación de norte a sur, a aproximadamente 500 metros antes del distribuidor vial El Trébol, principal acceso a la ciudad.
Fueron automovilistas que transitaban por la rúa federal quienes alertaron al número de emergencias 911, tras observar a un hombre y una motocicleta tirados a un costado de la cinta asfáltica.
En atención al reporte, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones que sufrió tras el impacto.
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron como primeros respondientes para acordonar el área, colocar señalamientos preventivos y desviar parcialmente la circulación, con el fin de evitar otro percance en ese tramo carretero.
Durante las primeras diligencias, las autoridades localizaron un fragmento de defensa de color blanco. Con base en las características de la pieza, se presume que el vehículo involucrado sería un tráiler que abandonó el lugar tras el impacto.
Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, realizó el procesamiento de la escena, recabó evidencias y dio fe del fallecimiento.
Al concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de guardia en Los Mochis, donde permanecerá en espera de ser identificado oficialmente por sus familiares.
Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar y localizar al conductor responsable del accidente.