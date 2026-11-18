LOS MOCHIS._ Un hombre de aproximadamente 50 años, quien laboraba en una casa funeraria, perdió la vida la tarde de este miércoles 18 de noviembre tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en un percance vial registrado en la colonia Insurgentes.
El fallecido fue identificado como Rafael “N”, vecino del ejido 20 de Noviembre Nuevo, perteneciente al municipio de Ahome.
De acuerdo con la información, el accidente ocurrió cuando el motociclista se desplazaba de oriente a poniente sobre el bulevar Centenario a bordo de una unidad tipo cross de color rojo.
Metros antes de llegar a la intersección con la Avenida Gabriel Leyva, fue impactado por otro vehículo cuyas características hasta el momento se desconocen, quedando tendido sobre la carpeta de concreto con lesiones de gravedad.
Al sitio acudieron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Agentes de Vialidad del municipio de Ahome cubrieron el cuerpo con una sábana de color azul y acordonaron el área, manteniendo cerrada la circulación vehicular sobre el bulevar Centenario en el tramo hasta la Avenida Gabriel Leyva para permitir el trabajo de las autoridades.
Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes a la ley.
Hasta el momento no se cuenta con datos sobre la identidad del presunto responsable ni sobre el vehículo involucrado en el hecho.