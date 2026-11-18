LOS MOCHIS._ Un hombre de aproximadamente 50 años, quien laboraba en una casa funeraria, perdió la vida la tarde de este miércoles 18 de noviembre tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en un percance vial registrado en la colonia Insurgentes.

El fallecido fue identificado como Rafael “N”, vecino del ejido 20 de Noviembre Nuevo, perteneciente al municipio de Ahome.

De acuerdo con la información, el accidente ocurrió cuando el motociclista se desplazaba de oriente a poniente sobre el bulevar Centenario a bordo de una unidad tipo cross de color rojo.

Metros antes de llegar a la intersección con la Avenida Gabriel Leyva, fue impactado por otro vehículo cuyas características hasta el momento se desconocen, quedando tendido sobre la carpeta de concreto con lesiones de gravedad.