Muere motociclista tras ser atropellado en el ejido Compuertas, en Los Mochis

AHOME. _ Un vecino del ejido Compuertas perdió la vida en la clínica 49 del Seguro Social en Los Mochis, luego de haber sido arrollado por un vehículo desconocido cuando transitaba a bordo de su motocicleta sobre el bulevar Los Álamos, en la Sindicatura Central Mochis.

El hoy fallecido fue identificado por sus familiares como Osmar Guadalupe “R”, de 33 años de edad, de oficio jornalero y con residencia en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.

Los reportes señalan que la noche del pasado sábado 17 de octubre, la víctima se desplazaba en una motocicleta marca Italika sobre la mencionada vialidad la cual conecta a Compuertas con la carretera Internacional México 15. En dicho tramo fue embestido por una unidad motriz de la cual se ignoran sus características, ya que el conductor no detuvo su marcha para brindarle auxilio y abandonó la zona.

Tras la colisión, el joven salió proyectado varios metros sobre el pavimento, sufriendo múltiples fracturas y un golpe severo en la cabeza. Testigos y paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al hospital del IMSS en Los Mochis para su atención especializada.

Pese a los esfuerzos de los médicos de guardia, Osmar Guadalupe dejó de existir horas más tarde en la cama del nosocomio a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo derivado del fuerte impacto.

Del fallecimiento tomó conocimiento la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, cuyos agentes acudieron al centro hospitalario para recabar información con los deudos e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se tienen pistas sobre la identidad del automovilista ni del vehículo involucrado. El cuerpo del trabajador agrícola fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley previa a ser entregado a sus deudos para sus honores fúnebres.