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Accidente

Muere motociclista tras ser atropellado en la Colonia Los Huertos, en Culiacán

El conductor del otro vehículo involucrado huyó del lugar; la víctima permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/09/2026 20:37
24/09/2026 20:37

CULIACÁN._ Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado en la zona norte de Culiacán durante la noche de este jueves 24 de septiembre, en la Colonia Los Huertos.

La víctima hasta el momento permanece sin identificar, solo se informó que se trata de un hombre.

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El incidente ocurrió en el cruce del Bulevar de la Pradera con la Avenida del Bebedero, alrededor de las 19:30 horas.

Acerca del otro vehículo implicado, se desconocen características, ya que el conductor se dio a la fuga luego del siniestro.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron para brindar apoyo con el acordonamiento de la escena, mientras que agentes de la Unidad de Vialidad y Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

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