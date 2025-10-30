Muere motociclista tras ser atropellado en Los Mochis; el conductor se da a la fuga

LOS MOCHIS._ Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en calles de la colonia Anáhuac, en la ciudad de Los Mochis.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Miguel Gaxiola y Monterrey, donde la víctima, identificada como David Argenis, circulaba a bordo de una motocicleta Itálica, de color negra, sin placas de circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista no habría realizado el alto correspondiente, lo que derivó en el impacto con el automóvil, en donde el conductor se retiró del lugar sin prestar auxilio.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Tránsito Municipal, para brindar las atenciones correspondientes.

El joven fue atendido con vida, pero falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad, debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron, posteriormente, para iniciar con las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha localizado al responsable del atropellamiento.

Las autoridades ya trabajan en la recolección de evidencias y posibles imágenes de cámaras de seguridad para dar con el paradero del conductor fugitivo.