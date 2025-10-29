$!Muere motociclista tras ser atropellado por vehículo en la zona industrial de Los Mochis

El accidente ocurrió sobre la carretera México 15, en el kilómetro 170+100, en el tramo conocido como la Cleyton; la víctima mortal fue un hombre de aproximadamente 65 años de edad, que aún no ha sido identificado.

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes tras ser impactado por un vehículo particular cuando circulaba a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la zona industrial, al sur de la ciudad.

De acuerdo con la información, el sujeto fue arrollado por un automóvil Ford Focus de color gris, con placas VTS-759-A del estado de Sinaloa.

El motociclista viajaba en la ligera unidad de la marca Vento, color azul, e intentó cruzar la carretera Federal México 15, por los espacios que existen entre los muros de contención de la rúa, lo que provocó que fuera embestido por el vehículo involucrado, quedando tendido sobre el pavimento a unos cuantos metros del impacto.

A pesar de que se solicitó apoyo de los cuerpos de auxilio, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de los paramédicos.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron como primera instancia para asegurar el área y desviar la circulación, mientras que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes, cómo el levantamiento del cuerpo, el cuál fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.