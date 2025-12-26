Muere motociclista tras ser embestido en carretera hacia Altata, Navolato

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un automóvil durante la tarde-noche de este viernes al circular por la carretera que conduce hacia Altata, Navolato.

El siniestro vial ocurrió a la altura de la comunidad La Bandera, del citado municipio, en donde la víctima falleció en el sitio.

La persona fue reconocida como Jonathan Alberto “N”.

Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública y ministeriales para dar fe de los acontecimientos, acordonar la zona y deslindar responsabilidades del hecho.

Hasta el momento, se desconocen características respecto al automóvil que habría estado involucrado.