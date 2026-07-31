Muere motociclista tras ser embestido por un automóvil en el Centro de Los Mochis

AHOME. _ Luego de varias horas de permanecer hospitalizado, falleció Alexis Alfonso “N”, de 31 años, motociclista que resultó gravemente lesionado al verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este viernes en el sector Centro de Los Mochis.

La víctima, con domicilio en la colonia Rubén Jaramillo, circulaba en una motocicleta cuando fue impactada por un automóvil sedán Kia en el cruce de las avenidas Ángel Flores y Venustiano Carranza.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente presuntamente se originó por la omisión de un señalamiento de alto. No obstante, serán los peritajes de Tránsito Municipal los que determinen la mecánica del hecho y deslinden responsabilidades.

Tras el fuerte impacto, testigos solicitaron auxilio al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Los Mochis, acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al motociclista, quien presentaba lesiones de gravedad, entre ellas un traumatismo craneoencefálico. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar.