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Accidente

Muere motociclista tras un accidente en la carretera Estatal Los Pozos-Caimanero en Rosario

El motociclista perdió el control cuando circulaba de El Caimanero hacia el Walamo, derrapó junto con su unidad y al parecer murió tras el impacto contra el asfalto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/08/2026 14:27
29/08/2026 14:27

EL ROSARIO._ Filiberto murió tras sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta, sobre la carretera Estatal Los Pozos-Caimanero.

El accidente fue reportado a las 10:45 horas por automovilistas que circulaban sobre la mencionada rúa, indicando que había un cuerpo tirado a un costado de la carpeta asfáltica.

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Por causas aún desconocidas, el motociclista perdió el control cuando circulaba de El Caimanero hacia el Walamo, derrapó junto con su unidad y al parecer murió tras el impacto contra el asfalto.

Agentes de tránsito municipal se trasladaron al kilómetro 9 de la carretera y localizaron el cuerpo del motociclista junto a su motocicleta. Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía se encargaron de las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Filiberto Hipolito de 59 años de edad.

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