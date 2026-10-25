Muere motociclista y otro joven queda grave tras choque en Ahome

AHOME._ Un accidente vial registrado durante la mañana de este domingo cobró la vida de un joven y dejó a otro gravemente herido en el ejido 20 de Noviembre Nuevo, perteneciente a la sindicatura Central, de Ahome.

Hasta el momento, ninguna de las dos víctimas ha sido identificada de manera oficial por las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, los dos hombres circulaban a bordo de una motocicleta, presuntamente de la marca Yamaha, sobre la Calle Ramón García.

Al llegar a la esquina con la Calle Tecolotes, el conductor perdió el control del manubrio y terminó chocando de frente contra un montículo de concreto que no alcanzó a percatarse que estaba sobre la vialidad.

Debido a la fuerza del choque, ambos jóvenes salieron proyectados por los aires y cayeron sobre la cinta asfáltica.

El conductor de la unidad sufrió lesiones severas en la cabeza que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que su acompañante resultó con múltiples golpes de consideración y quedó semiconsciente.

Pobladores del sector que escucharon el fuerte estruendo salieron a verificar lo sucedido y de inmediato solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

Socorristas de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar las primeras atenciones. Al evaluar a los accidentados, confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

El segundo tripulante fue estabilizado y trasladado de urgencia a la sala de cuidados intensivos del Hospital General de Los Mochis, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Elementos de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome resguardaron y acordonaron el perímetro para evitar otro percance y preservar la escena del siniestro.

Posteriormente, personal especializado y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de los peritajes correspondientes y del levantamiento de indicios.

El cuerpo del fallecido fue enviado a una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley en espera de que sus familiares acudan a identificarlo.