$!Muere mujer al ser atropellada por motociclista en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer de 41 años de edad falleció la mañana de este viernes tras ser atropellada por un motociclista en el cruzamiento del bulevar Francisco I. Madero y la calle Xicoténcatl, en la colonia Miguel Hidalgo en la capital sinaloense.
La víctima fue identificada como Jesús Vianey, quien trabajaba en un taller de motocicletas. De acuerdo con los datos recabados en el sitio, la mujer acababa de descender del transporte urbano y se dirigía hacia su centro de trabajo cuando fue embestida por la unidad de dos ruedas.
El reporte sobre el percance se registró alrededor de las 8:15 horas, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio. Al llegar al lugar, paramédicos de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
El conductor de la motocicleta, un joven que viajaba en un vehículo de color negro, resultó lesionado de gravedad. Tras recibir las primeras atenciones médicas en el sitio, fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención especializada.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar como primeros respondientes para brindar resguardo en la zona. Posteriormente, el personal de Tránsito Municipal asumió el control de la vialidad, mientras que peritos y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena para llevar a cabo las diligencias de ley y deslindar responsabilidades.