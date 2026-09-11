$!Muere mujer al ser atropellada por motociclista en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer de 41 años de edad falleció la mañana de este viernes tras ser atropellada por un motociclista en el cruzamiento del bulevar Francisco I. Madero y la calle Xicoténcatl, en la colonia Miguel Hidalgo en la capital sinaloense.

La víctima fue identificada como Jesús Vianey, quien trabajaba en un taller de motocicletas. De acuerdo con los datos recabados en el sitio, la mujer acababa de descender del transporte urbano y se dirigía hacia su centro de trabajo cuando fue embestida por la unidad de dos ruedas.