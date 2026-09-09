$!Muere mujer atropellada en la carretera Villa Juárez-Villa Moros, Navolato

NAVOLATO. _ Una mujer en situación de calle murió la mañana de este miércoles tras ser arrollada por un automóvil mientras caminaba sobre la carretera que conecta a Villa Juárez con Villa Moros, a la altura del campo Campaña, municipio de Navolato.
Los primeros informes indican que la víctima sufrió un impacto inicial por un vehículo no identificado. Ante la falta de visibilidad en el tramo carretero, otros automovilistas pasaron sobre el cuerpo que quedó tendido en uno de los carriles de circulación.
Testigos del percance señalaron que la persona era originaria del estado de Veracruz. Al momento del accidente, la víctima, de complexión regular, vestía un pantalón de mezclilla negro.
Cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al lugar, donde confirmaron la ausencia de signos vitales. La zona fue resguardada por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para realizar las diligencias de ley y determinar las responsabilidades del hecho.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense a la espera de que sea identificado formalmente y reclamado por sus familiares.