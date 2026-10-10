Muere mujer baleada en la Colonia Independencia, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer herida de bala en calles de la Colonia Independencia fue declarado sin vida al ingresar a una clínica la noche del viernes.

El ataque se registró a las 21:30 horas.

Familiares de la víctima escucharon detonaciones afuera de su casa y al salir descubrieron a la víctima tirada y malherida, por lo que la trasladaron en un vehículo particular a una clínica.

Personal médico la atendió para estabilizarla, sin embargo, a causa de las múltiples heridas que sufrió fue declarada sin vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado del deceso para que procediera con las diligencias correspondientes.