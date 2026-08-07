Muere mujer de 80 años en choque al norte de Culiacán; 3 personas resultan heridas

CULIACÁN._ Una adulta mayor perdió la vida y tres personas resultaron heridas tras un choque registrado este viernes sobre la carretera México 15 Libre, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Fidelia, de 80 años, vecina de la comunidad de El Limón de los Ramos, quien viajaba en un Nissan Sentra de color gris.

El accidente ocurrió en el kilómetro 20 de la carretera federal, cerca de la comisaría de El Limón de los Ramos, donde se encontraban un Nissan Sentra gris y una camioneta Mazda SUV azul, ambos en el carril que conduce de sur a norte.

Tras el impacto, el Nissan Sentra terminó a orillas de la carretera, por debajo del acotamiento, donde Fidelia quedó sin vida.

Tres personas resultaron lesionadas en el accidente, por lo que paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles atención y posteriormente trasladarlas a un hospital.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán también acudieron al sitio debido a que se reportó que algunas personas habían quedado atrapadas dentro de los vehículos.

Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberarlas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acordonaron y resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo de Fidelia al Servicio Médico Forense.

Las unidades involucradas quedaron bajo resguardo mientras se realizan los peritajes para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.