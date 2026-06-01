$!Muere mujer durante incendio en vivienda de Infonavit Barrancos, en Culiacán

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron al número de emergencias luego de observar que del segundo piso del inmueble salían intensas llamas y grandes cantidades de humo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 18:40 horas en un domicilio de dos plantas ubicado sobre la calle Rosendo Rodríguez, casi esquina con la avenida De los Empaques.

Una mujer perdió la vida durante un incendio registrado la tarde-noche de este lunes 1 de junio en una vivienda de la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y Bomberos Culiacán se movilizaron al sitio para atender la emergencia y realizar las maniobras correspondientes para sofocar el fuego.

Durante las labores de rescate, se informó que dentro de la vivienda se encontraban una mujer y un menor de edad.

El menor logró salir del domicilio sin lesiones; sin embargo, la mujer quedó atrapada dentro del inmueble y murió a consecuencia del incendio.

Después de varios minutos de trabajo, el cuerpo de Bomberos logró controlar y extinguir las llamas, aunque ya no fue posible rescatar con vida a la víctima.

La zona quedó asegurada mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida y continúan investigando las causas que originaron el incendio, aunque de manera preliminar no se descarta que pudiera haber sido provocado.