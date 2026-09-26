$!Muere mujer en el hospital tras ser baleada junto a un hombre en la colonia Ejidal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer murió cuando era atendida en un hospital a donde fue trasladada con múltiples heridas, luego de sufrir un ataque armado junto con un hombre en la colonia Ejidal.

El reporte del ataque se emitió alas 05:00 horas de este sábado, indicando la esquina de las calles Rigoberto Astorga y Emiliano Zapata en dicha colonia.

Al parecer, la pareja caminaba sobre la calle Rigoberto Astorga cuando fue atacada con disparos de arma de fuego hasta que quedaron tendidos sobre el pavimento.