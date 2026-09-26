$!Muere mujer en el hospital tras ser baleada junto a un hombre en la colonia Ejidal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer murió cuando era atendida en un hospital a donde fue trasladada con múltiples heridas, luego de sufrir un ataque armado junto con un hombre en la colonia Ejidal.
El reporte del ataque se emitió alas 05:00 horas de este sábado, indicando la esquina de las calles Rigoberto Astorga y Emiliano Zapata en dicha colonia.
Al parecer, la pareja caminaba sobre la calle Rigoberto Astorga cuando fue atacada con disparos de arma de fuego hasta que quedaron tendidos sobre el pavimento.
Policías Municipales y Fuerzas federales llegaron al lugar del ataque y al percatarse que ambos se encontraban con vida, solicitaron una ambulancia y minutos más tarde Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, valoraron a los heridos y por la gravedad de sus lesiones los trasladaron a un hospital.
Luego de ser atendidos por el personal médico del nosocomio, la mujer ingresada fue declarado sin signos vitales a causa de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, mientras que el herido del sexo masculino se reporta como grave.
La occisa fue identificada como Karla Patricia “N”, de 27 años, y se convirtió en la décima mujer asesinada durante el mes de septiembre en este municipio.
El hombre herido fue identificado como Armando “N”, de 29 años.