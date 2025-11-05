Muere mujer herida tras ataque en Eldorado; suman cuatro víctimas en Sinaloa durante el martes

CULIACÁN. _ Una mujer que había resultado herida de bala en el municipio de Eldorado perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital General de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima fue identificada como Adriana, de 38 años, originaria de la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán. Fue trasladada de emergencia tras ser atacada a balazos en la comunidad de Sánchez Celis el martes 4 de noviembre; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones que sufrió.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá hasta que sea reclamado por sus familiares.