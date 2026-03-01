$!Muere mujer jornalera tras ser embestida por el tren en el Campo 35

LOS MOCHIS._ Una mujer que se desempeñaba como trabajadora agrícola perdió la vida este domingo 1 de marzo, luego de ser arrollada por el ferrocarril a la altura de la Estación Cerrillos, en las inmediaciones del Campo 35.

El reporte del trágico accidente se generó alrededor de las 12:00 horas, alertando a los cuerpos de auxilio sobre una persona inconsciente sobre las vías férreas.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como María “N”, de 45 años de edad, quien era originaria de la comunidad de San Miguel Morelos, en el estado de Chihuahua.

Las primeras indagatorias señalan que la mujer se habría quedado dormida sobre los rieles, presuntamente bajo los influjos del alcohol, lo que impidió que reaccionara ante la aproximación de la pesada máquina.