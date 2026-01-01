Muere mujer tras caer del piso 11 de un hotel en la Zona Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer, originaria de Chihuahua, murió la madrugada de este jueves tras caer desde el pasillo del piso número 11 de un hotel de la Zona Dorada.

El deceso se reportó a las 01:15 horas de este 1 de enero al interior de un centro de hospedaje ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo.

Por causas aún desconocidas, la turista cayó desde el piso en el que se encontraba hospedada y quedó sin vida por el impacto contra el piso del corredor principal del centro de hospedaje.

Personal del hotel informó a las autoridades y policías municipales acudieron para confirmar el deceso, acordonaron la escena y dieron aviso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para que se encargara de las diligencias de ley.

De la turista fallecida no se proporcionaron mayores datos.