Muere mujer tras presunta agresión de su pareja en Sanalona, Culiacán

Una mujer fue privada de la vida durante la madrugada de este jueves, tras ser agredida presuntamente por su pareja sentimental, en la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Guadalupe “N”, de 27 años de edad, originaria del estado de Michoacán.

Los primeros reportes indican que la agresión ocurrió durante un convivio navideño, alrededor de las 4:00 horas de este 25 de diciembre, cuando la mujer recibió impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras el ataque, familiares la trasladaron a un hospital a bordo de un vehículo Toyota Corolla con destino a la cabecera municipal; sin embargo, perdió la vida a la altura de la comunidad de Ayuné.

Elementos de seguridad atendieron el reporte en el sitio donde se confirmó el fallecimiento, sobre la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con Sanalona.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes.

Sobre el presunto agresor de Guadalupe, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su localización o detención.