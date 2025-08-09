Muere niño de 11 años tras caer a alberca en salón de eventos de Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 11 años de edad perdió la vida la tarde de este sábado 9 de agosto tras caer y ahogarse en una alberca de un salón de eventos ubicado en el fraccionamiento La Conquista, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Jesús Daniel, quien falleció en su trayecto a un hospital, a pesar de que personal de salud aplicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar tras el accidente para intentar reanimarlo.

Según informes, Jesús Daniel fue sacado inconsciente por inmersión de líquido tras haberse caído en una alberca de un salón de eventos.

El menor fue transportado en un vehículo particular hacia la base de Bomberos de Culiacán, que se ubica en el fraccionamiento donde ocurrió el incidente.

Bomberos lo auxiliaron e hicieron todo lo posible por salvarlo, hasta que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron y lo subieron en una ambulancia para llevarlo a un centro médico, sin embargo, perdió la vida en el camino.

Su muerte fue registrada a las 14:20 horas en el nosocomio, siendo esa la hora en la que el equipo médico notificó a las autoridades de investigación sobre lo ocurrido para que acudieran a llevar a cabo las diligencias del caso.

Agentes de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados de llegar al centro de salud para realizar las indagatorias y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.