$!Muere niño de 2 años ahogado en el Río Sinaloa, en Guasave

El pequeño Jesús Alexander, de 2 años, perdió la vida este jueves al ahogarse dentro del Río Sinaloa, cerca de El Caimanero y Pueblo Viejo, en el municipio de Guasave.

Autoridades informaron de manera preliminar que el niño estaba en compañía de un familiar dentro del río, pero se le resbaló y fue arrastrado por el afluente, donde permaneció sumergido cerca de media hora a partir de las 15:15 horas.

Asimismo, se indicó que las recientes lluvias en la región provocaron un incremento en el nivel del río, lo cual propició a que el menor desapareciera y finalmente muriera ahogado.