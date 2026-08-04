Muere niño de 7 años tras ser prensado por elevador de carga en el Mercado de Abastos de Culiacán

CULIACÁN._ Un niño de 7 años, identificado como Iker Mateo “N”, falleció la noche de este lunes luego de sufrir graves lesiones al ser prensado por un elevador de carga dentro de una bodega ubicada en el Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información, personal de una bodega de frutas se encontraba realizando labores de descarga de un tráiler y utilizaba un elevador de carga para movilizar el producto.

Durante las maniobras, la plataforma comenzó a descender y cayó sobre el menor, quien en ese momento se encontraba debajo de la estructura.

Testigos auxiliaron al niño y lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde el personal médico de guardia confirmó que había fallecido debido a las lesiones que sufrió en el accidente.

Tras el reporte, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron a la institución médica para dar fe del deceso y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo del menor a sus instalaciones, donde se le practicarían los estudios de ley.