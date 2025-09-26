$!Muere niño de 9 años tras ser arrastrado por arroyo durante lluvias en Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de 9 años de edad falleció la tarde de este viernes 26 de septiembre, luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el sector Cañadas, al sur de la capital sinaloense, durante una intensa lluvia.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Sierra Madre Occidental y Cerro de la Memoria, donde el menor, identificado como Matías, se encontraba jugando cuando fue sorprendido por la creciente del arroyo. La fuerza del agua lo arrastró varios metros y, de acuerdo con los primeros reportes, quedó atrapado debajo de un vehículo.

Familiares lograron rescatarlo y trasladarlo de inmediato a la clínica del IMSS Jesús Kumate Rodríguez, ubicada en el mismo sector, pero al llegar al hospital, personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.