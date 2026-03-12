Muere Olga tras una semana de ataque a balazos en cancha de voleibol, en Culiacán

Olga Maday “N”, de 38 años, murió en un hospital durante la noche de este miércoles, luego de haber sido atacada a balazos en unas canchas de voleibol hace una semana, en Culiacán.

La agresión se registró el 5 de marzo pasado, en unas instalaciones deportivas ubicadas a orillas del Bulevar Jardín de las Orquídeas, cerca de la Calzada del Ecuador y la Calle Fuente de Las Cibeles.

En el lugar, trascendió por autoridades que actuaron como primeros respondientes que el atentado habría derivado de una riña ligada a temas de apuestas.

Luego del reporte del hecho, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana acudió, brindó primeros auxilios y la llevaron hacia un nosocomio.

Sin embargo, la mujer presentaba al menos dos lesiones por impacto de bala en la cabeza, lo que complicó su estado de salud hasta provocarle la muerte.

Con este caso, en Sinaloa suman 18 asesinatos de mujeres durante lo que va del 2026.