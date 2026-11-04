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Centros penitenciarios

Muere otro interno en el penal de Aguaruto, en Culiacán; es el segundo caso en una semana

Un probable paro cardiorrespiratorio causó la muerte de un interno del penal; el 28 de octubre otro reo falleció en el área médica del mismo reclusorio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2026 07:29
04/11/2026 07:29

CULIACÁN._ Una Persona Privada de la Libertad falleció este miércoles 4 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, debido a complicaciones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

A través de sus canales oficiales de difusión, la dependencia estatal detalló que el interno se encontraba hospitalizado en el área médica del reclusorio y que, de acuerdo con el dictamen del médico tratante, la posible causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

“Los familiares del interno, serán notificados por parte de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para su debida intervención”, señala la dependencia estatal.

Este fallecimiento ocurre una semana después de que, el pasado 28 de octubre, otro interno perdiera la vida en el área médica del mismo penal, también por complicaciones de salud.

En ese caso, las autoridades estatales informaron que el reo presentó insuficiencia respiratoria aguda y que contaba con antecedentes médicos desde 2025.

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