Muere otro interno en el penal de Aguaruto, en Culiacán; es el segundo caso en una semana

CULIACÁN._ Una Persona Privada de la Libertad falleció este miércoles 4 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, debido a complicaciones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
A través de sus canales oficiales de difusión, la dependencia estatal detalló que el interno se encontraba hospitalizado en el área médica del reclusorio y que, de acuerdo con el dictamen del médico tratante, la posible causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.
La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 4 de noviembre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, falleció por complicaciones de salud.Dicha persona se encontraba internada en el área médica del propio centro penitenciario. La posible causa de muerte es Paro Cardiorrespiratorio, mismo que quedó asentado en el dictamen que realizó el médico tratante.Los familiares de la PPL, serán notificados por parte de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para su debida intervención.Se reitera que, esta Secretaría mantiene el compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a las y los sinaloenses.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
November 4, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 4 de noviembre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, falleció por complicaciones de salud.Dicha persona se encontraba internada en el área médica del propio centro penitenciario. La posible causa de muerte es Paro Cardiorrespiratorio, mismo que quedó asentado en el dictamen que realizó el médico tratante.Los familiares de la PPL, serán notificados por parte de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para su debida intervención.Se reitera que, esta Secretaría mantiene el compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a las y los sinaloenses.
“Los familiares del interno, serán notificados por parte de trabajo social de la dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para su debida intervención”, señala la dependencia estatal.
Este fallecimiento ocurre una semana después de que, el pasado 28 de octubre, otro interno perdiera la vida en el área médica del mismo penal, también por complicaciones de salud.
En ese caso, las autoridades estatales informaron que el reo presentó insuficiencia respiratoria aguda y que contaba con antecedentes médicos desde 2025.