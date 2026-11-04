Muere otro interno en el penal de Aguaruto, en Culiacán; es el segundo caso en una semana

CULIACÁN._ Una Persona Privada de la Libertad falleció este miércoles 4 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, debido a complicaciones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

A través de sus canales oficiales de difusión, la dependencia estatal detalló que el interno se encontraba hospitalizado en el área médica del reclusorio y que, de acuerdo con el dictamen del médico tratante, la posible causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.