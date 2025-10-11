Muere otro policía tras ataque armado en Culiacán; es el segundo en la semana y cuarto en el mes

El agente estatal fallecido fue identificado como Jesús Enrique “N”, de 23 años de edad, mientras que los elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos fueron identificados como Juan “N” y Jessica “N”.

Los primeros reportes señalaban un supuesto enfrentamiento ocurrido por un aparente error de identificación entre corporaciones, sin embargo, esta versión fue descartada posteriormente por las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, en la colonia Bachigualato, al poniente de la ciudad.

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados el viernes tras un nuevo ataque armado en Culiacán.

Una camioneta blanca quedó en el lugar con huellas de balazos.

Paramédicos de Cruz Roja y personal voluntario de Aguaruto brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital.

El agente estatal fue llevado a una clínica particular, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Una camioneta SUV blanca, marca Mitsubishi, quedó en el sentido de oriente a poniente sobre la Calzada Aeropuerto, con disparos de arma de fuego.

El área fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La circulación en la zona fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Alrededor de las 07:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado confirmando el hecho ocurrido en Bachigualato, y el saldo de un policía estatal fallecido y dos guardias nacionales heridos.

Aclaró que los dos elementos de la Guardia Nacional se trasladaban en un vehículo particular en el que resultaron lesionados, presuntamente como víctimas ajenas al hecho original.

“Este viernes 10 de octubre de 2025 se suscitó un hecho de seguridad sobre la Calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde resultó un policía estatal fallecido y, además, dos elementos de la Guardia Nacional que se trasladaban en un vehículo particular resultaron lesionados como víctimas ajenas a los hechos”, informó la dependencia estatal.

Más tarde, la misma SSPE confirmó que el agente de la Policía Estatal que perdió la vida se desplazaba a bordo de una patrulla oficial de la corporación al momento de los hechos.

Hasta la noche del viernes, no se había informado sobre personas detenidas ni se habían dado a conocer más detalles sobre cómo se originó el incidente.



Cuatro en octubre

Tan solo en los primeros 10 días de octubre han sido asesinados cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva en hechos en Culiacán.



2 de octubre

En la sindicatura de Aguaruto, murió tras ser atacado a balazos Josué Guadalupe “N”, de 27 años, agente activo de la Policía Estatal Preventiva, asignado a Servicios de Protección. En el hecho resultó herido su padre, Guadalupe “N”, de 57 años y agente jubilado de la misma corporación.