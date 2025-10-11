Muere otro policía tras ataque armado en Culiacán; es el segundo en la semana y cuarto en el mes

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados el viernes tras un nuevo ataque armado en Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, en la colonia Bachigualato, al poniente de la ciudad.
Los primeros reportes señalaban un supuesto enfrentamiento ocurrido por un aparente error de identificación entre corporaciones, sin embargo, esta versión fue descartada posteriormente por las autoridades.
El agente estatal fallecido fue identificado como Jesús Enrique “N”, de 23 años de edad, mientras que los elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos fueron identificados como Juan “N” y Jessica “N”.
Paramédicos de Cruz Roja y personal voluntario de Aguaruto brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital.
El agente estatal fue llevado a una clínica particular, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.
Una camioneta SUV blanca, marca Mitsubishi, quedó en el sentido de oriente a poniente sobre la Calzada Aeropuerto, con disparos de arma de fuego.
El área fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La circulación en la zona fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Alrededor de las 07:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado confirmando el hecho ocurrido en Bachigualato, y el saldo de un policía estatal fallecido y dos guardias nacionales heridos.
Aclaró que los dos elementos de la Guardia Nacional se trasladaban en un vehículo particular en el que resultaron lesionados, presuntamente como víctimas ajenas al hecho original.
“Este viernes 10 de octubre de 2025 se suscitó un hecho de seguridad sobre la Calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde resultó un policía estatal fallecido y, además, dos elementos de la Guardia Nacional que se trasladaban en un vehículo particular resultaron lesionados como víctimas ajenas a los hechos”, informó la dependencia estatal.
Más tarde, la misma SSPE confirmó que el agente de la Policía Estatal que perdió la vida se desplazaba a bordo de una patrulla oficial de la corporación al momento de los hechos.
Hasta la noche del viernes, no se había informado sobre personas detenidas ni se habían dado a conocer más detalles sobre cómo se originó el incidente.
Cuatro en octubre
Tan solo en los primeros 10 días de octubre han sido asesinados cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva en hechos en Culiacán.
2 de octubre
En la sindicatura de Aguaruto, murió tras ser atacado a balazos Josué Guadalupe “N”, de 27 años, agente activo de la Policía Estatal Preventiva, asignado a Servicios de Protección. En el hecho resultó herido su padre, Guadalupe “N”, de 57 años y agente jubilado de la misma corporación.
3 de octubre
Luego de ser privado de la libertad, Alexander “N”, agente de la Policía Estatal Preventiva, murió tras ser lesionado a balazos durante un operativo realizado para rescatarlo.
7 de octubre
Un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, cuando patrullaba. En respuesta, un operativo dejó cinco personas abatidas por las fuerzas del orden en la colonia Villa del Cedro.
10 de octubre
Un agente de la PEP resultó muerto y dos elementos de la Guardia Nacional heridos, luego de un ataque armado en la colonia Bachigualato.
Suman 58
Con el hecho del viernes, suman 58 elementos de corporaciones de seguridad asesinados en Sinaloa desde que inició la ola de violencia en septiembre de 2024, vinculada a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Este recuento excluye a integrantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, debido a que las Fuerzas Armadas no han difundido información oficial sobre posibles bajas en las operaciones desplegadas en el estado.