$!Muere pareja tras ataque armado dentro de una vivienda de la Colonia Constitución, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una pareja perdió la vida tras un ataque armado este domingo en la Colonia Constitución; la mujer murió en el lugar y el hombre en el hospital mientras era atendido.
El ataque se registró a las 12:15 horas al interior de una vivienda de la Calle Privada del Muelle, casi esquina con la calle Segunda.
Policías que ingresaron al lugar tras el reporte de disparos localizaron a una mujer sin signos vitales, identificada como Yerania Guadalupe “N”; y a un hombre malherido que fue trasladado por socorristas de Cruz Roja a un hospital.
Por la gravedad de sus heridas, la víctima fue atendida de urgencia en el área de choque de un hospital, donde pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente fue declarado sin vida.