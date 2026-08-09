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Violencia

Muere pareja tras ataque armado dentro de una vivienda de la Colonia Constitución, en Mazatlán

La mujer murió en el lugar de los hechos y el hombre perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital este domingo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/08/2026 14:34
09/08/2026 14:34

MAZATLÁN._ Una pareja perdió la vida tras un ataque armado este domingo en la Colonia Constitución; la mujer murió en el lugar y el hombre en el hospital mientras era atendido.

El ataque se registró a las 12:15 horas al interior de una vivienda de la Calle Privada del Muelle, casi esquina con la calle Segunda.

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Policías que ingresaron al lugar tras el reporte de disparos localizaron a una mujer sin signos vitales, identificada como Yerania Guadalupe “N”; y a un hombre malherido que fue trasladado por socorristas de Cruz Roja a un hospital.

Por la gravedad de sus heridas, la víctima fue atendida de urgencia en el área de choque de un hospital, donde pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente fue declarado sin vida.

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