Muere pasajero dentro de central de autobuses en Los Mochis; se dirigía a Phoenix

LOS MOCHIS._ Un viaje de retorno a casa culminó en un deceso la noche de este jueves 5 de marzo, luego de que un pasajero perdió la vida al interior de una central de autobuses ubicada en el sector sur de Los Mochis.

El occiso fue identificado por las autoridades como José Estrada Veles, de 35 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, era originario de Mazatlán, pero residía en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 20:00 horas en la terminal de la línea Tufesa, situada en la intersección del bulevar Antonio Rosales y la calle Zacarías Ochoa, en el sector popularmente conocido como Los Cocos (colonia Miguel Hidalgo), frente a Plaza Sendero.

Trascendió que José había viajado al sur del estado para visitar a sus familiares y se encontraba en Los Mochis haciendo escala. Mientras hacía tiempo en la sala de espera para abordar la unidad que lo llevaría de regreso a Phoenix, Arizona, el viajero se dirigió a los sanitarios tras manifestar malestar.

Al notar que el tiempo transcurría y no salía del baño, personas en el lugar fueron a buscarlo, localizándolo en estado de inconsciencia. De inmediato se solicitó el auxilio de los cuerpos de emergencia; sin embargo, los paramédicos que atendieron el reporte solo pudieron confirmar que el hombre ya había fallecido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome procedieron a acordonar la escena, dando aviso inmediato a las autoridades competentes.

Más tarde, peritos y agentes de investigación adscritos a la Vicefiscalía Zona Norte arribaron a la central camionera para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso, el cual se presume, de manera preliminar, pudo derivar de un infarto.