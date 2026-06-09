Muere pepenador atropellado por un camión en el basurón municipal de Culiacán

Un hombre llamado Daniel “N”, de 44 años, murió atropellado durante la madrugada de este martes 9 de junio en el basurón municipal de Culiacán, al norte del municipio.

El siniestro supuestamente ocurrió cuando el ahora occiso fue arrollado por un camión recolector de la basura, mientras esperaba a que este descargara residuos, pero el conductor no lo vio por la falta de iluminación.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a la 2:00 horas de este martes 9 de junio.

Esto movilizó a paramédicos, quienes al llegar hacia el lugar solo confirmaron que el hombre perdió la vida de forma instantánea.

Debido a esto, agencias de seguridad acordonaron el sitio del percance, para que luego la Fiscalía General del Estado llegara a desplegar el peritaje correspondiente.