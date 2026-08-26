$!Muere pescador tras choque contra vehículo de carga en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Un adulto mayor falleció la tarde de este miércoles tras ser impactado por el conductor de un vehículo de carga mientras transitaba en motocicleta por un camino de terracería hacia la comunidad de Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

La víctima fue identificada como Domingo “N”, de 74 años de edad, quien se desempeñaba como pescador y tenía su domicilio en la colonia Renato Vega Amador.