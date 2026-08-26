$!Muere pescador tras choque contra vehículo de carga en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Un adulto mayor falleció la tarde de este miércoles tras ser impactado por el conductor de un vehículo de carga mientras transitaba en motocicleta por un camino de terracería hacia la comunidad de Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.
La víctima fue identificada como Domingo “N”, de 74 años de edad, quien se desempeñaba como pescador y tenía su domicilio en la colonia Renato Vega Amador.
El percance ocurrió en el sector conocido como El Sifón, en las inmediaciones de zonas agrícolas y un canal de riego. Tras la colisión, la motocicleta quedó totalmente destruida y el conductor sobre el trayecto de tierra.
Personal de socorro voluntario de la localidad acudió al sitio y constató que el hombre carecía de signos vitales. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el presunto responsable conducía una góndola a exceso de velocidad y continuó su marcha tras el impacto para darse a la fuga.
El área fue delimitada por elementos policiales para el resguardo de la escena. Personal pericial y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar para recabar indicios que permitan integrar la carpeta de investigación y dar con el paradero del responsable. El cuerpo fue cubierto y posteriormente trasladado al servicio médico forense.