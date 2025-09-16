Muere piloto agrícola tras desplome de avioneta en Sinaloa

SINALOA._ Un piloto agrícola perdió la vida este martes mientras realizaba labores de fumigación en predios ubicados cerca de la sindicatura de Estación Naranjo, en el municipio de Sinaloa.

La víctima fue identificada como Fidel “N”, de 63 años, originario de la comunidad de Choacahui, Guasave, quien recibió atención médica en el Hospital IMSS-Bienestar tras ser trasladado de urgencia, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El accidente ocurrió antes del mediodía del martes 16 de septiembre en un predio agrícola entre Playa Segunda y Estación Naranjo. Según los primeros informes, la aeronave tipo Paiper PA-25, de color blanco con franjas negras y propiedad de una empresa de fumigación, presentó fallas mientras realizaba labores de aspersión y se desplomó a tierra, quedando destrozada.

Tras el desplome, vecinos dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), personal de Aeronáutica Civil, Protección Civil y autoridades municipales acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al piloto en el lugar y lo trasladaron de inmediato al nosocomio, donde lamentablemente falleció poco después.