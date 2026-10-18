$!Muere policía estatal tras caer en moto desde puente en El Palmito, en Culiacán

CULIACÁN._ Un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva perdió la vida durante la mañana de este domingo, tras sufrir un accidente en motocicleta y caer desde el puente vehicular ubicado en la Colonia Industrial El Palmito, al poniente de Culiacán.
El fallecido fue reconocido como Miguel Ángel, de 27 años, quien conducía una motocicleta de color negro.
Según los primeros informes, el oficial había concluido su turno laboral y se dirigía en sentido poniente a oriente cuando, en el último tramo del puente, perdió el control de la unidad, chocó contra el muro de contención y cayó desde unos 5 metros de altura.
El incidente fue reportado alrededor de las 05:30 horas de este 18 de octubre.
Debido a la gravedad de las heridas provocadas por la caída, el oficial perdió la vida de manera casi instantánea, por lo que cuerpos de seguridad procedieron a los protocolos de aseguramiento de la escena para que peritos de Fiscalía General del Estado acudieran a dar fe de los hechos e indagar el origen del percance.