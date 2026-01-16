Muere policía estatal tras enfrentamiento en el sector La Cascada de Culiacán

Tras cuatro días de permanecer bajo observación médica en un hospital, la madrugada de este viernes falleció un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento armado en la zona suroriente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Isidro, quien contaba con el rango de subteniente de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, comisionado a la corporación estatal. Trascendió que el agente contaba con formación de élite al haber pertenecido a las fuerzas especiales de los “Murciélagos”. Su deceso es consecuencia de las lesiones recibidas el pasado 12 de enero en el sector La Cascada, donde otros cuatro civiles fueron abatidos.