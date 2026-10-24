Muere prensado un trabajador por maquinaria en rancho ganadero de Culiacán

Un accidente laboral cobró la vida de un hombre la tarde de este sábado en las inmediaciones del Ejido El Huizache, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Óscar, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como operador en un establecimiento ganadero ubicado cerca de la zona de La Primavera y a un costado del canal vial hacia El Kilómetro.

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, la llamada de auxilio ingresó al sistema de emergencias 911 aproximadamente a las 13:00 horas. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal localizaron al trabajador atrapado en el mecanismo de la flecha de mando que conecta un tractor azul con una máquina revolvedora de forraje.

Hasta el momento se desconocen las causas precisas del percance. Peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Tras el peritaje en la escena, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley.