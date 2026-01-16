Muere presunto delincuente tras intento de robo de vehículo en Villa Fontana, Culiacán

Un hombre, señalado como presunto responsable de un intento de robo de vehículo, falleció la madrugada de este viernes en un hospital de Culiacán mientras recibía atención médica. El sujeto había resultado gravemente herido la noche previa durante un enfrentamiento en la colonia Villa Fontana, en el sector Santa Fe.

De acuerdo con los reportes, el individuo intentó despojar de una camioneta Toyota Raize a un exmilitar, quien se desempeñaba como escolta de una funcionaria. Durante el hecho, el exmilitar fue víctima de un asesinato tras ser atacado a balazos al descender de la unidad; sin embargo, antes de morir, repelió la agresión e hirió al presunto delincuente.