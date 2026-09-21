Muere reo del penal de Aguaruto tras sufrir paro cardiaco en traslado a hospital de Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto falleció el pasado domingo tras ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la capital sinaloense, luego de presentar graves dificultades respiratorias.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la persona privada de la libertad presentó dificultades respiratorias y un deterioro repentino en su salud dentro del reclusorio, lo que obligó a movilizarlo en un vehículo oficial hacia una institución médica.

Durante el trayecto, el paciente sufrió un posible infarto al miocardio. Pese a que el médico a cargo le aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar en la unidad de traslado, el personal de urgencias confirmó su fallecimiento al momento de ingresar al nosocomio.