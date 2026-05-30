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Accidente

Muere residente estadounidense en Mazatlán tras derrapar en una moto deportiva

El conductor perdió el control de una motocicleta de alta cilindrada y se impactó contra la base de una luminaria en la avenida Sábalo Cerritos
Juvencio Villanueva |
30/05/2026 18:46
30/05/2026 18:46

MAZATLÁN_ Un residente extranjero perdió la vida tras derrapar en su moto deportiva y chocar contra una base de concreto, cuando circulaba este sábado sobre la avenida Sábalo Cerritos.

El accidente se reportó a las 15:20 horas casi esquina con la calle Barlovento.

Según testigos del accidente, el motociclista conducía una motocicleta Suzuki Hayabusa de 1300cc a alta velocidad cuando perdió el control, cayó de la unidad, chocó contra la base de concreto de una luminaria y, a pesar de portar su casco protector, murió en el lugar por el fuerte impacto.

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La motocicleta quedó a 50 metros de distancia de su conductor y fue colocada sobre sus dos ruedas por testigos del accidente, para evitar el derrame de gasolina.

Agentes de Tránsito Municipal que se encargaron del parte de hechos cerraron la circulación y acordonaron el lugar del accidente, habilitando el carril contrario para la circulación en ambas direcciones.

El fallecido fue identificado como James “N”, de 42 años y de origen estadounidense.

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