$!Muere residente estadounidense en Mazatlán tras derrapar en una moto deportiva

MAZATLÁN_ Un residente extranjero perdió la vida tras derrapar en su moto deportiva y chocar contra una base de concreto, cuando circulaba este sábado sobre la avenida Sábalo Cerritos.
El accidente se reportó a las 15:20 horas casi esquina con la calle Barlovento.
Según testigos del accidente, el motociclista conducía una motocicleta Suzuki Hayabusa de 1300cc a alta velocidad cuando perdió el control, cayó de la unidad, chocó contra la base de concreto de una luminaria y, a pesar de portar su casco protector, murió en el lugar por el fuerte impacto.
La motocicleta quedó a 50 metros de distancia de su conductor y fue colocada sobre sus dos ruedas por testigos del accidente, para evitar el derrame de gasolina.
Agentes de Tránsito Municipal que se encargaron del parte de hechos cerraron la circulación y acordonaron el lugar del accidente, habilitando el carril contrario para la circulación en ambas direcciones.
El fallecido fue identificado como James “N”, de 42 años y de origen estadounidense.