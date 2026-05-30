$!Muere residente estadounidense en Mazatlán tras derrapar en una moto deportiva

MAZATLÁN_ Un residente extranjero perdió la vida tras derrapar en su moto deportiva y chocar contra una base de concreto, cuando circulaba este sábado sobre la avenida Sábalo Cerritos.

El accidente se reportó a las 15:20 horas casi esquina con la calle Barlovento.

Según testigos del accidente, el motociclista conducía una motocicleta Suzuki Hayabusa de 1300cc a alta velocidad cuando perdió el control, cayó de la unidad, chocó contra la base de concreto de una luminaria y, a pesar de portar su casco protector, murió en el lugar por el fuerte impacto.