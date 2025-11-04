Muere segunda mujer agredida a balazos en la 21 de marzo, en Culiacán

La noche de este martes 4 de noviembre murió la segunda mujer afectada durante un ataque armado en la colonia 21 de marzo, en Culiacán.

La mujer, reconocida como Johanna Karely de 40 años de edad y vecina de la colonia Emiliano Zapata, murió como consecuencia de la gravedad de las heridas de bala que recibió durante la tarde de este martes.

Tras el hecho, suscitado cerca de las 16:00 horas, fue atendida con primeros auxilios por paramédicos de Cruz Roja y llevada a continuar con su atención médica, sin embargo, murió en la noche.

El atentado en el que resultó herida de bala se registró sobre la calle Eulogio Parra, en el cruce con la avenida Ejército Nacional.

Johanna Karely, junto con otra mujer sin identificar y que murió asesinada en el lugar, se encontraba en un puesto de venta de frutas y verduras, junto a un centro deportivo de la colonia mencionada.