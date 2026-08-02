Muere segunda mujer estilista baleada en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

Personal ministerial se apersonó en el hospital en donde la víctima era atendida para dar fe del deceso y proceder a integrarlo a la carpeta de investigación abierta por la agresión.

El fallecimiento de Patricia “N”, estilista de 33 años de edad que fue atacada a balazos el martes 28 de julio en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán, fue confirmado este domingo 2 de agosto.

La mujer perdió la vida a cinco días del ataque en su contra, el cual se perpetró por la calle Constituyente Hilario Medina, contraesquina de una barbería, donde un día antes fue asesinada a tiros otra mujer llamada Brenda, quien era dependienta de ese negocio.

Ambos hechos estuvieron separados por menos de 24 horas, se cometieron en el transcurso de la tarde y al interior de los locales que atendían las ahora occisas, las dos trabajadoras del área de belleza.

En el asesinato de Brenda, el 27 de julio, un sujeto disparó en su contra cerca de las 17:00 horas, mientras que a Patricia la abordaron dos hombres en motocicleta, intercambiaron palabras con ella, y procedieron a dispararle.