Muere segunda víctima de ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULICÁN. _ Adrián “N”, de 21 años de edad, perdió la vida en un hospital durante este martes 7 de julio, luego de salir herido de gravedad en un ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán.
El joven fue baleado la noche del sábado 4 de julio, cerca de las 23:00 horas, junto con un menor de 14 años de edad llamado Luis Ángel, quien falleció al momento de la agresión.
La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó en su recuento diario de actividad delictiva el fallecimiento del segundo joven, a tres días del hecho.
Ambos se encontraban en un andador entre las calles Cerro Prieto y Cerro del Huajuco, donde sujetos armados los atacaron a tiros frente a un edificio de departamentos.
Aunque Luis Ángel murió en ese punto, Adrián se alejó de la escena y fue encontrado por paramédicos de Grupo Gerum A.C a un par de calles de distancia, antes de ser trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.