Muere segunda víctima de ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULICÁN. _ Adrián “N”, de 21 años de edad, perdió la vida en un hospital durante este martes 7 de julio, luego de salir herido de gravedad en un ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El joven fue baleado la noche del sábado 4 de julio, cerca de las 23:00 horas, junto con un menor de 14 años de edad llamado Luis Ángel, quien falleció al momento de la agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó en su recuento diario de actividad delictiva el fallecimiento del segundo joven, a tres días del hecho.