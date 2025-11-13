Muere segunda víctima de ataque armado en Las Cucas, Culiacán

La tarde de este jueves murió en un hospital Mario Manuel “N” de 22 años, quien es la segunda víctima de un ataque armado registrado en Las Cucas, al norte de Culiacán.

Inicialmente resultó herido por proyectil de arma de fuego, en un atentado ocurrido sobre la avenida Álvaro Obregón cerca de las 15:00 horas, y fue trasladado a un hospital.

Sin embargo, perdió la vida alrededor de las 17:30 horas de este 13 de noviembre.

El ahora occiso fue identificado como vecino de la colonia Bicentenario, del municipio de Eldorado.

En el lugar de los hechos fue asesinado otro hombre, quien permanece sin identificar mientras agentes de investigación siguen con los peritajes del área.