Muere segunda víctima del choque entre autobús y camión en el sur de Culiacán

CULIACÁN. _ El choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo de carga, registrado la tarde del jueves 11 de septiembre en el trébol de la sindicatura de Costa Rica, al sur de la ciudad, cobró una segunda víctima.

Se trata de Óscar, de 52 años de edad, conductor del camión de carga, quien falleció la mañana de este viernes a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era vecino de la comunidad de Limón de los Ramos y quedó prensado entre los restos de la unidad tras el impacto. Cuerpos de rescate lograron liberarlo luego de realizar maniobras especializadas, aunque presentaba múltiples fracturas expuestas y golpes severos en distintas partes del cuerpo.

En el lugar fue estabilizado por paramédicos y trasladado de inmediato en una ambulancia hacia un hospital cercano, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán.

Tras permanecer más de 12 horas bajo observación médica, el hombre finalmente perdió la vida durante la madrugada.

Se espera que personal de la Fiscalía General del Estado acuda al hospital para iniciar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley.