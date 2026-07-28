Muere segundo afectado de ataque armado hace un mes en la 21 de Marzo, en Culiacán

El día del hecho, también perdió la vida Óscar Manuel “N”, de 31 años de edad, horas posteriores al atentado.

Edwin Daniel “N”, de 25 años de edad, murió este 28 de julio en un hospital de Culiacán, en donde permaneció internado desde el pasado 20 de junio, tras ser víctima de un ataque armado en la Colonia 21 de Marzo, al sur de la ciudad.

Ambos hombres estaban afuera de una vivienda ubicada por la calle Batalla de Puebla, cerca de las 14:20 horas, donde convivían e ingerían bebidas alcohólicas, hasta que fueron atacados a tiros.

Los presuntos responsables dispararon y huyeron, supuestamente a bordo de un vehículo Nissan Kicks color blanco que fue hallado en estado de abandono en el cruce de la calle Eulogio Parra y la Calzada Heroico Colegio Militar.

Una vez que se confirmó el fallecimiento de Edwin Daniel este martes, personal de Fiscalía General del Estado se presentó en el hospital donde estaba internado, para dar fe de su muerte e integrarlo a la carpeta de investigación.