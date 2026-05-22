Muere segundo herido por choque múltiple en la maxipista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN._ Horacio “N”, uno de los heridos que dejó un choque múltiple registrado la mañana de este viernes 22 de mayo por la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la comunidad Pueblos Unidos, falleció en un hospital.

Su deceso fue reportado durante la tarde, horas después de ser internado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

La primera víctima mortal que tuvo este incidente fue Ricardo “N”. Tanto él como Horacio eran choferes de una constructora.

Como consecuencia del accidente, en el que estuvieron involucrados dos camiones de carga y una camioneta que estaba estacionada, también resultó herido a un hombre llamado Everardo “N”, quien permanece hospitalizado con lesiones por quemaduras provocadas tras el choque.